Покушение на Зубарева: коллаборант умер в больнице, — СМИ (фото)

Коллаборант умер в больнице от многочисленных переломов и травм внутренних органов. По информации медиа, такие травмы Максим Зубарев получил в результате взрыва пластита.

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Коллаборант Максим Зубарев, машину которого подорвали 3 апреля, скончался от полученных травм в больнице. Об этом сообщает РИА-Мелитополь в своем телеграм-канале.

Взрывчатку заложили под водительское сидение легкового автомобиля, которым Зубарев управлял сам. В результате взрыва мужчина получил множественные переломы и повреждения внутренних органов.

Медиа со ссылкой на собственные источники в СБУ также сообщило о том, что в машине пособника оккупантов взорвали 600 граммов пластита.

Силовики продолжительное время изучали график Зубарева. Также им была известна квартира, которую коллаборант арендовал вместе с любовницей.

Ответственность за подрыв, который стал для Максима Зубарева смертельным, взяли на себя местные партизаны.

Так в телеграм-канале "Бердянск Сегодня" появилось видео, на котором мужчина взял на себя ответственность за покушение на коллаборанта.

"Весенняя охота продолжается. Сегодня утром наши ребята из Мелитополя взорвали известного коллаборанта Максима Зубарева, — сказал он.

Когда Максим Зубарев ехал на работу, в его машине прозвучал взрыв

Напомним, 3 апреля в Мелитополе подорвали машину с коллаборантом Максимом Зубаревым. Приспешник оккупантов получил многочисленные ранение и его доставили в больницу.

Мы также сообщали о том, что 14 ноября 2022 года под Запорожьем подорвали машину с коллаборантом Максимом Зубаревым. Тогда оккупационная администрация сообщила, что он погиб. Однако информация оказалась неточной и несколько позже выяснилось, что коллаборант остался живым.