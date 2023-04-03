В Мелитополе подорвали машину с коллаборантом Максимом Зубаревым: что известно (видео)

Оккупанты сообщают, что так называемый глава Акимовской администрации получил многочисленные ранения, включая перелом бедра и таза.

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Сегодня, 3 апреля, взорвали автомобиль коллаборанта Максима Зубарева в оккупированном Мелитополе. Об этом сообщает мэр города Иван Федеров.

Как отмечает мэр города, Зубарев одним из первых перешел на сторону окупантов. Они его сделали главой так называемой Акимовской администрации. Его автомобиль с киевскими номерами взорвали.

Оккупанты утверждают, что подрыв автомобиля произошел в 8:15 на улице Богдана Хмельницкого. В момент взрыва Зубарев находился в машине. Его доставили с тяжелыми ранениями. У коллаборанта многочисленные ранения, включая травмы ног, перелом таза и бедра. Подрыв оккупанты квалифицируют как теракт.

Максим Зубарев – бывший депутат Мелитопольского горсовета. В мае 2015 года был задержан на взятке при попытке получить 7 тысяч долларов, он приговорен к 3 годам лишения свободы, однако Зубарев выиграл апелляцию и добился отправления дела на повторное слушание. Добавим, информация с подрывом автомобиля Максима Зубарева уже была в ноябре прошлого года. Тогда же заявлялось, что в результате взрыва он погиб.

Напомним, 27 марта в оккупированном Мариуполе взорвали автомобиль "начальника полиции". Его госпитализировали с контузией.