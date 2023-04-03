В Мелітополі підірвали автіку з колаборантом Максимом Зубарєвим: що відомо (відео)

Окупанти повідомляють, що так званий голова Якимівської адміністрації отримав чисельні поранення, включно перелом стегна та тазу.

Related video

Сьогодні, 3 квітня підірвали автівку колаборанта Максима Зубарєва в окупованому Мелітополі. Про це повідомляє мер міста Іван Федеров.

Як зазначає мер міста, Зубарєв одним із перших перейшов на бік окупантів. Вони його зробили головою так званої Якимівської адміністрації. Його авто з київськими номерами підірвали.

Окупанти стверджують що підрив автомобіля відбувся о 8:15 на вулиці Богдана Хмельницького. В момент вибуху Зубарєв знаходився в машині. Його доставили з важкими пораненнями. У колаборанта чисельні поранення, включно з травмами ніг, перелом тазу й стегна. Підрив окупанти кваліфікують як теракт.

Максим Зубарєв — колишній депутат Мелітопольської міськради. В травні 2015 року був затриманий на хабарі при спробі отримати 7 тисяч доларів, його засудили до 3 років позбавлення волі, однак Зубарєв виграв апеляцію та домігся відправлення справи на повторне слухання. Додамо, інформація з підривом автівки Максима Зубарєва вже була в листопаді минулого року. Тоді ж заявлялося, що в результаті підриву він загинув.

Нагадаємо, 27 березня в окупованому Маріуполі підірвали автівку "начальника поліції". Його госпіталізували з контузією.