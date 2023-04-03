Замах на Зубарєва: колаборант помер у лікарні, — ЗМІ (фото)

Колаборант помер у лікарні від численних переломів та травм внутрішніх органів. За інформацією медіа, такі травми Максим Зубарєв отримав під час вибуху пластиту.

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Колаборант Максим Зубарєв, машину якого підірвали 3 квітня, помер від травм у лікарні. Про це повідомляє РІА-Мелітополь у своєму телеграм-каналі.

Вибухівку заклали під сидіння водія легкового автомобіля, яким Зубарєв керував сам. Внаслідок вибуху чоловік отримав множинні переломи та пошкодження внутрішніх органів.

Медіа з посиланням на власні джерела в СБУ також повідомило, що в машині посібника окупантів підірвали 600 грамів пластиту.

Силовики тривалий час вивчали графік Зубарєва. Також їм була відома квартира, яку колаборант орендував разом із коханкою.

Відповідальність за підрив, який став для Максима Зубарєва смертельним, взяли на себе місцеві партизани.

Так у телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні" з'явилося відео, на якому чоловік взяв на себе відповідальність за замах на колаборанта.

"Весняне полювання продовжується. Сьогодні вранці наші хлопці з Мелітополя підірвали відомого колаборанта Максима Зубарєва, — сказав він.

Коли Максим Зубарєв їхав на роботу, у його машині пролунав вибух

Нагадаємо, 3 квітня у Мелітополі підірвали машину з колаборантом Максимом Зубарєвим. Поплічник окупантів отримав численні поранення і його доправили до лікарні.

Ми також повідомляли про те, що 14 листопада 2022 року під Запоріжжям підірвали машину з колаборантом Максимом Зубарєвим. Тоді окупаційна адміністрація повідомила, що він загинув. Однак інформація виявилася неточною і дещо пізніше з'ясувалося, що колаборант залишився живим.