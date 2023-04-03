Росія готується до евакуації з окупованої Херсонської області, — Генштаб ЗСУ

За інформацією українських військових, окупанти почали складати списки на евакуацію до анексованого Криму. Також відомо, що насамперед вони хочуть вивозити жінок та дітей.

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Російські окупанти в Скадовському районі (Херсонська область) почали складати список осіб з-поміж місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 3 квітня.

За інформацією військових, евакуація поки проводитиметься на "добровільній" основі, насамперед окупанти вивозитимуть жінок та дітей.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. У цьому регіоні українські військові лише за добу відбили 45 атак супротивника.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Північного, Первомайського та Мар'їнки. Водночас ворог обстріляв Авдіївку, Водяне, Північне, Нетайлове, Першотравневе, Георгіївку, Мар'їнку та Перемогу Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах, згідно з інформацією Генштабу, оперативна обстановка без істотних змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Крім того, за добу противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та по цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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Своєю чергою заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму офіційному телеграм-каналі повідомила про те, що епіцентром бойових дій на території України, як і раніше, залишаються східні області.

За словами Маляр, там російські військові продовжують наступ на кількох напрямках і концентрують основні зусилля на чотирьох з них – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Проте українські військові завадили кадровим військовим ЗС РФ та найманцям. Тому наступальні дії противника були безрезультатними на кількох напрямах, а саме: Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське, в деяких районах Авдіївського та Мар'їнського напрямів.

Ситуація на Бахмутському напрямку досі залишається напруженою.

"Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут і продовжує його інтенсивно штурмувати, кидаючи в бій свої професійні підрозділи", — поінформувала Маляр.

Нагадаємо, 29 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не називати весняний контрнаступ ЗСУ "вирішальним" у війні з РФ. За словами глави МЗС, у разі невдалих атак української армії на Заході можуть посилитися настрої щодо необхідності переговорів та компромісу з Росією.

Крім того, 29 березня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українська армія почне контрнаступ у квітні або травні. За його словами, він планується за кількома напрямами.