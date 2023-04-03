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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія готується до евакуації з окупованої Херсонської області, — Генштаб ЗСУ

військові, зс рф, окупанти, загарбники, військова техніка
Фото: РИА Новости | За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти почали готуватися до евакуації напередодні контрнаступу.

За інформацією українських військових, окупанти почали складати списки на евакуацію до анексованого Криму. Також відомо, що насамперед вони хочуть вивозити жінок та дітей.

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Російські окупанти в Скадовському районі (Херсонська область) почали складати список осіб з-поміж місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 3 квітня.

За інформацією військових, евакуація поки проводитиметься на "добровільній" основі, насамперед окупанти вивозитимуть жінок та дітей.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. У цьому регіоні українські військові лише за добу відбили 45 атак супротивника.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Північного, Первомайського та Мар'їнки. Водночас ворог обстріляв Авдіївку, Водяне, Північне, Нетайлове, Першотравневе, Георгіївку, Мар'їнку та Перемогу Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах, згідно з інформацією Генштабу, оперативна обстановка без істотних змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Крім того, за добу противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та по цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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Своєю чергою заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму офіційному телеграм-каналі повідомила про те, що епіцентром бойових дій на території України, як і раніше, залишаються східні області.

За словами Маляр, там російські військові продовжують наступ на кількох напрямках і концентрують основні зусилля на чотирьох з них – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Проте українські військові завадили кадровим військовим ЗС РФ та найманцям. Тому наступальні дії противника були безрезультатними на кількох напрямах, а саме: Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське, в деяких районах Авдіївського та Мар'їнського напрямів.

Ситуація на Бахмутському напрямку досі залишається напруженою.

"Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут і продовжує його інтенсивно штурмувати, кидаючи в бій свої професійні підрозділи", — поінформувала Маляр.

Нагадаємо, 29 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не називати весняний контрнаступ ЗСУ "вирішальним" у війні з РФ. За словами глави МЗС, у разі невдалих атак української армії на Заході можуть посилитися настрої щодо необхідності переговорів та компромісу з Росією.

Крім того, 29 березня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українська армія почне контрнаступ у квітні або травні. За його словами, він планується за кількома напрямами.