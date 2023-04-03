Россия готовиться к эвакуации с оккупированной Херсонской области, — Генштаб ВСУ

По информации украинских военных, оккупанты начали составлять списки на эвакуацию в аннексированный Крым. Также известно, что в первую очередь они хотят вывозить женщин и детей.

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Российские оккупанты в Скадовском районе (Херсонская область) начали составлять список лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию РФ. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 3 апреля.

По информации военных, эвакуация пока будет проводиться на "добровольной" основе, в первую очередь оккупанты будут вывозить женщин и детей.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В этом регионе украинские военные только за сутки отбили 45 атак противника.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время врага обстрелял Авдеевку, Водяное, Пивничное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, согласно информации Генштаба, оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Кроме того за сутки противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем официальном телеграм-канале сообщила о том, что эпицентром боевых действий на территории Украины по-прежнему остаются восточные области.

По словам Маляр, там российские военные продолжают наступление на нескольких направлениях и концентрирует основные усилия на четырех из них – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Однако украинские военные помешали кадровым военным ВС РФ и наемникам. Поэтому наступательные действия противника были безуспешны на нескольких направлениях, а именно: Лиманском направлении, вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское, в некоторых районах Авдеевского и Марьинского направлений.

Ситуация на Бахмутском направлении до сих пор остается напряженной.

"Враг пытается взять под полный контроль город Бахмут и продолжает его интенсивно штурмовать, бросая в бой свои профессиональные подразделения", — проинформировала Маляр.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не называть весеннее контрнаступление ВСУ "решающим" в войне с РФ. По словам главы МИД, в случае неудачных атак украинской армии на Западе могут усилиться настроения о необходимости переговоров и компромисса с Россией.

Кроме того 29 марта министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинская армия начнет контрнаступление в апреле, либо мае. По его словам, оно планируется по нескольким направлениям.