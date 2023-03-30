Кулеба призвал не называть весеннее контрнаступление ВСУ "решающим" в войне с РФ

По словам главы МИД, в случае неудачных атак украинской армии на Западе могут усилиться настроения о необходимости переговоров и компромисса с Россией.

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Заявления о весеннем контрнаступлении украинских войск, как о "решающем" в войне с Россией опасны для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Financial Times 29 марта.

По его словам, если предстоящие атаки ВСУ будут неудачными, то они могут усилить настроения на Западе о необходимости переговоров и компромисса с Россией. Глава МИД отметил, что все войны представляют собой серию сражений. Он добавил, что для Киева нет альтернатив, кроме полного освобождения территории Украины.

"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны… Если это наступление будет рассматриваться как решающее, но не приведет к 100-процентному освобождению нашей территории, то некоторые люди могут сказать, что это было последнее решающее сражение, и теперь у нас есть продумать альтернативный сценарий", — сказал Кулеба.

Кроме того, он отметил, что в странах, поддерживающих Украину, есть меньшинство во власти, которые будут настаивать на замедлении помощи и прекращении огня, даже если "нынешним доминирующим мейнстримом" будет чувство решимости продолжать сопротивляться России.

"Они повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе Минска-3", — заявил дипломат.

Напомним, 29 марта министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинская армия начнет контрнаступление в апреле, либо мае. По его словам, оно планируется по нескольким направлениям.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ВСУ истощили российские войска и за счет помощи Запада у них есть хорошие шансы провести успешное наступление этой весной.