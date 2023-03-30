Кулеба закликав не називати весняний контрнаступ ЗСУ "вирішальним" у війні з РФ

За словами глави МЗС, у разі невдалих атак української армії на Заході можуть посилитися настрої щодо необхідності переговорів та компромісу з Росією.

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Заяви про весняний контрнаступ українських військ як про "вирішальний" у війні з Росією небезпечні для України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю газеті Financial Times 29 березня.

За його словами, якщо майбутні атаки ЗСУ будуть невдалими, то вони можуть посилити настрої на Заході щодо необхідності переговорів і компромісу з Росією. Глава МЗС зазначив, що всі війни є серією битв. Він додав, що для Києва немає альтернатив, окрім повного звільнення території України.

"Ми повинні всіма засобами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви війни… Якщо цей наступ розглядатиметься як вирішальний, але не призведе до 100-відсоткового звільнення нашої території, то деякі люди можуть сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер у нас є час продумати альтернативний сценарій", — сказав Кулеба.

Крім того, він зазначив, що в країнах, що підтримують Україну, є меншість у владі, яка наполягатиме на уповільненні допомоги та припиненні вогню, навіть якщо "нинішнім домінувальним мейнстримом" буде почуття рішучості продовжувати опиратися Росії.

"Вони всюди: у Вашингтоні, у Берліні, у Парижі, у Лондоні. Вони спробують зробити щось творче на кшталт Мінська-3", — заявив дипломат.

Нагадаємо, 29 березня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українська армія розпочне контрнаступ у квітні або травні. За його словами, воно планується за кількома напрямками.

28 березня глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що ЗСУ виснажили російські війська і за рахунок допомоги Заходу вони мають хороші шанси провести успішний наступ цієї весни.