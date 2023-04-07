"Массово вывозят награбленное": в ЦНС рассказали о ситуации в Херсонской области

По словам представителей подполья, из оккупированных сел едут целые колонны российской техники с украденным у украинцев имуществом.

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Россияне продолжают заниматься мародерством во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области, в частности в селах Скадовского района. Об этом говорится в публикации Центра национального сопротивления (ЦНС) от 7 апреля.

"Из сел Скадовского района россияне военные вывозят имущество из захваченных домов колоннами техники. Вывоз имущества происходит ночью", — констатировали в ЦНС.

Также сообщается, что российские оккупанты стали более интенсивно проверять местное население. По словам представителей подполья, так называемые "проверки" также сопровождаются мародерством со стороны россиян, после чего те "массово вывозят награбленное".

Кроме того, мирные жители в упомянутом регионе не могут свободно перемещаться. За нарушение ограничений людям угрожают уголовным преследованием и депортацией на территорию России.

"Угрожают всем тем, кто не имеет российского паспорта, то есть фактически давление происходит по национальному признаку", — отметили авторы публикации.

По данным ЦНС, в последнее время представители РФ пытаются нарастить темпы принудительного вручения российских паспортов на оккупированных территориях юга Украины. С этой целью оккупационная администрация запустила "мобильные группы" по паспортизации.

Напомним, что в сводке Генштаба ВСУ от 5 апреля упоминается о попытках российских оккупантов вывозить украинцев на территорию России. В ведомстве отметили, что граждан пугают грядущим контрнаступлением ВСУ.

Ранее, 3 апреля, в Генштабе ВСУ также сообщили о подготовке оккупантов к "эвакуации" граждан Украины в Крым и РФ. По данным военных, россияне уже начали составлять соответствующие списки, преимущественно состоящие из женщин и детей.