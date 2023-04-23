"Територія, яку утримує Україна". ЗСУ помічено на лівому березі Дніпра на Херсонщині, – ISW

Українські сили вже протягом кількох тижнів утримують позиції на східному березі Херсонської області.

Related video

Українська армія зайняла позиції на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, ЗСУ помічені на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту трасою E97 на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона), повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на відеоматеріали російських військових блогерів із геолокацією та текстові звіти.

"Ці кадри також вказують на те, що російські сили можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка менш ніж за півкілометра на північ від геолокованих українських позицій біля Антонівського мосту", – йдеться у зведенні.

Крім того, відомо, що українські сили протягом кількох тижнів утримували позиції на східному березі Херсонської області, встановили стабільні лінії постачання цих позицій та регулярно здійснюють бойові вильоти у цьому районі. Такий стан справ, припускають у ISW, вказує на те, що ЗС РФ не контролює район.

"Станом на 22 квітня російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що передбачає можливий наступ українських військ на ці острови. Деякі блогери скаржилися, що низька швидкість стрільби російської артилерії через надмірну централізацію російського військового командування дозволила українським військам висадитись на східному березі", – зазначають в Інституті.

Найімовірніше, зараз російські війська вирішили зосередитися на обороні в Олешках та Новій Каховці. Проте дельта Дніпра залишилася без нагляду.

"Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України зберігати стійкі позиції в цій області. ISW перекодує територію на східному березі Дніпра як територію, яку утримує Україна тільки зараз, тому що ISW вперше отримала надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі разом з російськими повідомленнями з кількох джерел про постійну присутність там українців", – наголосили експерти.

Незабаром після публікації звіту ISW начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зробила таку заяву:

"Коли лінія фронту проходить широкою потужною річкою, як Дніпро, подолати таку перешкоду – дуже складна робота. Тому потрібно набратися терпіння навіть кращим "студентам" Інституту вивчення війни".

Раніше Фокус писав про те, що окупанти на Херсонщині посилили контррозвідувальні заходи. Зокрема почастішали перевірки цивільних осіб, під час яких місцевим жителям пропонують вступити на службу до ЗС РФ.