"Территория, удерживаемая Украиной". ВСУ замечены на левом берегу Днепра на Херсонщине, – ISW

Украинские силы уже в течение нескольких недель удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области.

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Украинская армия заняла позиции на левобережье Херсонской области. В частности, ВСУ замечены на берегу Днепра севернее Олешек (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись до северной окраины населенного пункта по трассе E97 к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона), сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на видеоматериалы российских военных блогеров с геолокацией и текстовых отчетов.

"Эти кадры также указывают на то, что российские силы могут не контролировать острова на реках Кинка и Чайка менее чем в полукилометре к северу от геолоцированных украинских позиций у Антоновского моста", – говорится в сводке.

Кроме того, известно, что украинские силы в течение нескольких недель удерживали позиции на восточном берегу Херсонской области, установили стабильные линии снабжения этих позиций и регулярно совершают боевые вылеты в этом районе. Такое положение дел, предполагают в ISW, указывает на то, что ВС РФ не контролирую район.

"По состоянию на 22 апреля российские силы не контролируют некоторые острова в дельте Днепра к юго-западу от Херсона, что предполагает возможное наступление украинских войск на эти острова. Некоторые блогеры жаловались, что низкая скорость стрельбы российской артиллерии из-за чрезмерной централизации российского военного командования позволила украинским войскам высадиться на восточном берегу", – отмечают в Институте.

Вероятнее всего, сейчас российские войска решили сосредоточиться на обороне в Олешках и Новой Каховке. При этом дельта Днепра осталась без присмотра.

"Масштабы и намерения этих украинских позиций остаются неясными, равно как и способность и готовность Украины сохранять устойчивые позиции в этой области. ISW перекодирует территорию на восточном берегу Днепра как территорию, удерживаемую Украиной только сейчас, потому что ISW впервые получила надежные геолокационные изображения украинских позиций на восточном берегу вместе с российскими сообщениями из нескольких источников о постоянном присутствии там украинцев", – подчеркнули эксперты.

Вскоре после публикации отчета ISW начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сделала следующее заявление:

"Когда линия фронта проходит по широкой мощной реке, как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому нужно набраться терпения даже лучшим "студентам" Института изучения войны".

Ранее Фокус писал о том, что оккупанты в Херсонской области усилили контрразведывательные меры. В частности участились проверки гражданских лиц, во время которых местным жителям предлагают поступить на службу в ВС РФ.