Наталья Гуменюк рассказала, почему россияне усилили обстрелы Херсона и области

В результате недавнего удара разрушены около 30 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Related video

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона, почему россияне усилили обстрелы Херсона и области в последние дни.

По словам Гуменюк, причиной усиленного внимания ВС РФ к Херсонской области стала информация о якобы расположении там плацдарма украинских военных.

"Надо доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитиков и отчет о проведенной боевой работе. Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная", — отметила руководитель пресс-центра.

Она добавила, что враг реагирует на информационные "вбросы" и усиливает обстрелы этих регионов.

"У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района", — рассказала Наталья Гуменюк. Как известно, разрушены около 30 жилых домов, есть пострадавшие среди гражданского населения. Также повреждена школа в одном из населенных пунктов.

"Враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны", — подчеркнула руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Разрушены около 30 жилых домов, есть пострадавшие среди гражданского населения

Напомним, по данным ISW, ВСУ зашли на левый берег Херсонской области.

Также Фокус писал об увеличении российских патрулей и усилении проверок на временно оккупированных территориях Херсона.