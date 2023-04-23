Наталья Гуменюк рассказала, почему россияне усилили обстрелы Херсона и области
В результате недавнего удара разрушены около 30 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона, почему россияне усилили обстрелы Херсона и области в последние дни.
По словам Гуменюк, причиной усиленного внимания ВС РФ к Херсонской области стала информация о якобы расположении там плацдарма украинских военных.
"Надо доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитиков и отчет о проведенной боевой работе. Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная", — отметила руководитель пресс-центра.
Она добавила, что враг реагирует на информационные "вбросы" и усиливает обстрелы этих регионов.
"У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района", — рассказала Наталья Гуменюк. Как известно, разрушены около 30 жилых домов, есть пострадавшие среди гражданского населения. Также повреждена школа в одном из населенных пунктов.
"Враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны", — подчеркнула руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Напомним, по данным ISW, ВСУ зашли на левый берег Херсонской области.
Также Фокус писал об увеличении российских патрулей и усилении проверок на временно оккупированных территориях Херсона.