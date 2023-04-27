Нічний обстріл Миколаєва: з'явилися нові подробиці ракетної атаки (фото, відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські "Калібри" були спрямовані по складній траєкторії з використанням ландшафтних особливостей місцевості й зміною напряму в повітрі.

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У ніч проти 27 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Миколаєву крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Калібри" були спрямовані по складній траєкторії, це було і ландшафтне використання місцевості, і зміна траєкторії в повітрі. Нагадаю, що це високоточна зброя, проте влучання конкретно за координатами житлових будинків якраз є свідченням тероризму", — сказала Гуменюк.

За даними спікерки, в результаті російської атаки одна людина загинула і 23 отримали поранення. На місцях прильотів продовжуються рятувальні роботи, всі пожежі ліквідовано.

Наталія Гуменюк про обстріл Миколаєва

Журналісти видання "Суспільне" зазначили, що одна з ракет влучила в історичну будівлю. На місці події спалахнула пожежа, яка була успішно загашена.

Наслідки прильоту по історичній будівлі в Миколаєві

Раніше голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомляв, що окупанти запустили по місту щонайменше чотири ракети. Дві з них влучили по приватному сектору, ще одна — в багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, що 16 квітня Збройні сили РФ також обстріляли ракетами С-300 Снігурівську громаду Миколаївської області, внаслідок чого загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина. Вибухи пошкодили житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство.

Раніше, 15 квітня, СБУ повідомила, що коригувальник із Миколаєва, який допомагав окупантам із ракетним обстрілом свого міста, отримав 11 років і 6 місяців тюремного ув'язнення. Зловмисник передавав ворогам інформацію, яка допомагає коригувати ракетні удари по Миколаєву крилатими ракетами "Калібр".