Нічний обстріл: російська ракета влучила в багатоповерхівку в Умані (фото, відео)

Судячи з відео, опублікованого у соціальних мережах, внаслідок прильоту ворожої ракети в житловому будинку обрушився цілий під'їзд.

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У ніч проти 28 квітня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл території України. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок в Умані, повідомила начальник сектору комунікації ГУ Національної поліції на Черкащині Зоя Вовк у своєму Telegram-каналі.

"Відео з Умані вже поширюється соцмережами. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку. Інформація про постраждалих уточнюється", — повідомляє речниця.

У мережу потрапили кілька відео, на яких видно, що внаслідок прильоту ворожої ракети в багатоповерхівці впав цілий під'їзд.

Ракета ЗС РФ потрапила до багатоповерхівки в Умані.

Інформацію про приліт підтвердив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, ще одна російська ракета потрапила до складських будівель, наслідки з'ясовуються. Попередньо відомо про п'ятьох потерпілих.

ЗС РФ обстріляли Умань

Одна із мешканок постраждалого будинку в Умані записала відео в перші хвилини прильоту та показала наслідки удару російської ракети.

Наслідки прильоту ракети ЗС РФ

Нагадаємо, що 27 квітня речник Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти займаються вирахуванням логіки спрацьовування української ППО, щоб зробити свої ракети максимально непомітними для систем протиповітряної оборони.

Ще ми писали про те, що 27 квітня російські окупанти обстріляли с. Токарівка Харківського району, внаслідок чого постраждали працівники Харківобленерго, які працювали над відновленням ліній електропередач.

Раніше, вночі, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по житлових будинках Миколаєва крилатими ракетами "Калібр". Одна людина загинула та 23 отримали поранення.