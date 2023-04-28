Великая держава убивает детей: в МИД Украины намекнули на невозможность мирных переговоров

Заместитель министра иностранных дел обратился к политикам, которые продолжают продвигать миротворческую идею, с призывом обратить внимание на произошедшую трагедию украинцев.

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В пятницу, 28 апреля, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал мировых политиков задуматься об их призывах к переговорам на фоне трагедии, произошедшей в городах Украины, после очередного массированного обстрела. Об этом Мельник написал в своем Twitter.

"Этой ночью "великая культурная держава" Россия коварно обстреляла жилые дома Киева, Днепра и других городов Украины "точными" ракетами. К сожалению, много погибших и раненых, в том числе детей. Душераздирающие крики пострадавших в Умани. Что говорят по этому поводу все "миротворцы", — пишет дипломат об очередном преступлении оккупантов.

Напомним, в ночь на 28 апреля ВС РФ совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани.

По состоянию на 7:17 пятницы, 28 апреля, представители местной власти подтвердили информацию о трех погибших и восьми раненых жителях Умани. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Также в ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли молодая женщина и ребенок.

Также напомним, 27 апреля аналитики из Института изучения войны определили, что вооруженные силы Российский Федерации прибегают к новой тактике ракетных обстрелов территории Украины, чтобы усложнить работу систем противовоздушной обороны.