В Черкасской ОВА назвали число погибших в результате ракетного удара по Умани (фото, видео)

По состоянию на 7:17 пятницы, 28 апреля, подтверждена информация о трех погибших жителях Умани.

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Российские ракеты унесли жизни трех человек, еще восемь получили ранения. Об этом 28 апреля сообщил в Telegram начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Он отметил, что на утро (7:17) пятницы, 28 апреля, подтверждена информация именно о таком количестве жертв. На месте попадания ракеты в многоэтажку работают спасатели, разбор завалов продолжается.

"По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек. Еще 8 – травмированы", – отметил он.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что ракетный удар по Днепру также вызвал ужасные последствия, ведь погибли женщина и трехлетний ребенок. Он заявил, что циничными обстрелами по жилым домам, когда жители спят, Россия в очередной раз доказывает свою террористическую сущность.

"Террор — это преступление, которое должно быть наказано, и это наказание непременно наступит!", — рассказал Лубинец в Telegram.

Напомним, 28 апреля российские войска атаковали Умань и другие украинские города. Одна из ракет попала в многоэтажное здание. Информацию подтвердили представители местных властей. Предварительно было известно о пяти пострадавших. Одна из жительниц пострадавшего дома в Умани записала видео в первые минуты прилета и показала последствия удара российской ракеты. Жертв может оказаться больше.

Также 28 апреля в результате ракетного удара по Киеву на территории Оболонского района столицы было повреждено дорожное покрытие и локальную линию электросетей. Разрушений жилых домов, объектов или инфраструктуры, а также жертв среди местных жителей зафиксировано не было. В Киевской городской военной администрации подтвердили уничтожение более 10 ракет и 2 БПЛА.