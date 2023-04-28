Ракетный удар по Киеву: в КМВА подтвердили уничтожение более 10 ракет и 2 БПЛА

Оккупанты сегодня ночью, 28 апреля, нанесли массированный ракетный удар по столице Украины, повредив локальную линию электросетей и дорожное покрытие.

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В результате ракетного удара по Киеву повреждены ЛЭП и дорога, но Силам обороны Украины удалось сбить 2 беспилотника и 11 вражеских ракет. Об этом сообщили в Telegram Киевской городской военной администрации.

Обстрел украинского города российские захватчики совершили из самолетов стратегической авиации. В районе воздушного пространства столицы украинские защитники уничтожили 11 крылатых ракет. Кроме ракет, также удалось ликвидировать еще 2 БПЛА. В настоящее время тип дронов устанавливается.

В результате падения обломков на территории Оболонского района столицы повреждены дорожное покрытие и локальная линия электросетей. Разрушений жилых объектов или инфраструктуры, а также жертв среди местных жителей зафиксировано не было.

Сергей Попко, начальник КМВА, поблагодарил силы противовоздушной обороны за защиту Киева и эффективную службу. Он обратился к гражданам с призывом обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

"Берегите себя и близких", – отметил Сергей Попко.

Напомним, 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Умани. Одна из ракет попала в многоэтажку. В сеть попали несколько видео, на которых видно, что в результате прилета вражеской ракеты в многоэтажке упал целый подъезд. Еще одна российская ракета, как отметил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, попала в складские здания. В результате попадания ракеты пострадали 5 человек. Количество пострадавших может быть значительно больше. На месте работают спасатели и специалисты экстренных служб.

Также 27 апреля российские захватчики обстреляли работников бригады облэнерго Харьковской области. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие по восстановлению линий электропередач. Впоследствии стало известно, что один человек погиб, еще четверо получили ранения. Атака прошла в селе Токаровка Харьковского района.