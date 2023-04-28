Ракетний удар по Києву: у КМВА підтвердили знищення понад 10 ракет та 2 БПЛА

Окупанти сьогодні вночі, 28 квітня, завдали масованого ракетного удару по столиці України, пошкодивши локальну лінію електромереж та дорожнє покриття.

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Внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено ЛЕП та дорогу, але Силам оборони України вдалося збити 2 безпілотники та 11 ворожих ракет. Про це повідомили у Telegram Київської міської військової адміністрації.

Обстріл українського міста російські загарбники здійснили з літаків стратегічної авіації. В районі повітряного простору столиці українські захисники знищили 11 крилатих ракет. Окрім ракет, також вдалося ліквідувати ще 2 БПЛА. Наразі тип дронів встановлюється.

Внаслідок падіння уламків на території Оболонського району столиці пошкоджено дорожнє покриття та локальну лінію електромереж. Руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури, а також жертв серед місцевих мешканців зафіксовано не було.

Сергій Попко, начальник КМВА, подякував силам протиповітряної оборони за захист Києва та ефективну службу. Він звернувся до громадян із закликом звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

"Бережіть себе і близьких", – зазначив Сергій Попко.

Нагадаємо, 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку. У мережу потрапили кілька відео, на яких видно, що внаслідок прильоту ворожої ракети в багатоповерхівці впав цілий під'їзд. Ще одна російська ракета, як зазначив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, влучила у складські будівлі. Внаслідок влучання ракети постраждали 5 людей. Кількість постраждалих може бути значно більшою. На місці працюють рятувальники та фахівці екстрених служб.

Також 27 квітня російські загарбники обстріляли працівників бригади обленерго на Харківщині. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач. Згодом стало відомо, що одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Атака відбулася у селі Токарівка Харківського району.