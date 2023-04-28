У Черкаській ОВА назвали кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Умані (фото, відео)

Станом на 7:17 п'ятниці, 28 квітня, підтверджена інформація щодо трьох загиблих мешканців Умані.

Related video

Російські ракети забрали життя трьох людей, ще восьмеро – отримали поранення. Про це 28 квітня повідомив у Telegram начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Він зазначив, що станом на ранок (7:17) п'ятниці, 28 квітня, підтверджена інформація саме про таку кількість жертв. На місці влучання ракети у багатоповерхівку працюють рятувальники, розбір завалів триває.

"За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 – травмовані", – зазначив він.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що ракетний удар по Дніпру також спричинив жахливі наслідки, адже загинули жінка та трирічна дитина. Він заявив, що цинічними обстрілами по житлових будинках, коли мешканці сплять, Росія вкотре доводить свою терористичну сутність.

"Терор — це злочин, який має бути покараний, і це покарання неодмінно настане!", – розповів Лубінець у Telegram.

Нагадаємо, 28 квітня російські війська атакували Умань та інші українські міста. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок. Інформацію підтвердили представники місцевої влади. Попередньо було відомо про п'ятьох потерпілих. Одна із мешканок постраждалого будинку в Умані записала відео в перші хвилини прильоту та показала наслідки удару російської ракети. Жертв може виявитися більше.

Також 28 квітня внаслідок ракетного удару по Києву на території Оболонського району столиці було пошкоджено дорожнє покриття та локальну лінію електромереж. Руйнувань житлових будинків, об'єктів чи інфраструктури, а також жертв серед місцевих мешканців зафіксовано не було. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили знищення понад 10 ракет та 2 БПЛА.