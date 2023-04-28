Трагедия в Умани: войска РФ убили ракетой двух 10-летних детей

Следователи открыли уголовное производство по факту военного преступления армии России. Взрыв снаряда уничтожил целый подъезд жилой девятиэтажки.

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Российские военные убили двух 10-летних детей ударом ракеты по жилой девятиэтажке. Об этом написал в Telegram 28 апреля глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

"К сожалению, уже десять погибших. Среди них – двое 10-летних деток. Работает штаб помощи потерпевшим. Оказываем всю необходимую помощь", — отметил чиновник.

Пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик в комментарии "Суспільному" рассказала, что следователи открыли уголовное производство по факту военного преступления России.

Глава МВД Игорь Клименко говорил о 10 жертвах трагедии в Умани Фото: Getty Images

ВС РФ использовали во время атаки 28 апреля по Украине ракеты наземного базирования "Искандер-К", их сложно выявить и можно запускать с незначительных расстояний, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По уточненной информации, летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", — заявил он.

Игнат добавил, что "Искандер-К" – это крылатая ракета наземного базирования. Боеприпас летит очень низко, поэтому средствам ПВО тяжело обнаружить и сбить его.

Напомним, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее говорил о 10 жертвах трагедии в Умани. Взрыв полностью уничтожил 27 квартир, добавил он.

В МИД Украины призвали мировых политиков задуматься о призывах к переговорам с Россией после ракетных обстрелов Украины 28 апреля.