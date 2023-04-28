Удар ЗС РФ по дев'ятиповерхівці в Умані: кількість загиблих збільшилася до 10 (відео)

За словами голови МВС України Ігоря Клименка, ракетний удар російських військових знищив у житловому будинку майже 30 квартир. В Умані оголосили триденну жалобу.

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Внаслідок ракетного удару російської армії по дев'ятиповерховому будинку в Умані вранці 28 квітня загинули 10 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Facebook.

"На жаль, кількість загиблих в Умані зросла. Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Усього 10 жертв російської агресії на 10:05", — зазначив начальник поліції.

За даними міністра, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Рятувальники витягли з-під завалів 17 людей

В ефірі єдиного телемарафону Клименко розповів, що ракетний удар ЗС РФ повністю знищив 27 квартир, пошкоджено 33 автомобілі.

"17 людей рятувальники врятували з-під завалів. З них 9 у лікарні, один у вкрай тяжкому стані. Це перший під'їзд будинку по вулиці Комарова, в ньому попередньо проживало, було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю із 46 квартир 27", — заявив він.

Після вибуху ракети в Умані пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків, зазначив міністр.

Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець о 9:02 повідомив про дев'ятьох поранених, які потрапили до лікарень.

У місті оголосили триденну жалобу за загиблими від російської агресії.

Нагадаємо, що рано-вранці 28 квітня армія РФ влаштувала ракетний удар по Україні. Одна ракета потрапила до багатоповерхового житлового будинку в Умані.

Одна з мешканок будинку показала наслідки влучення снаряда — у її квартирі вибито всі вікна, а на підлозі були сліди крові.

У цей же період російська армія вдарила по Дніпру, загинула молода жінка з дитиною.