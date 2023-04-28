"Все в крові, вікна вибило": дівчина показала квартиру після удару ЗС РФ по Умані (відео)

Мешканка будинку, в який потрапила російська ракета, зняла наслідки вибуху. На кадрах видно вибиті вікна у дитячій спальні, пошкоджені меблі та сліди крові на підлозі.

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Російські загарбники вранці 28 квітня влучили ракетою по житловому будинку в Умані Черкаської області, його мешканка показала наслідки прильоту. Відео з'явилося у соцмережах.

"Ракета потрапила в наш будинок. Ми усі в крові, вікна вибило. Тут спали діти, добре, що вони всі живі. Немає ні вікон, нічого, я так злякалася. Ніколи не думала, що таке може бути. С**ки я вас ненавиджу", — каже постраждала і показує відео руйнувань.

Від влучення ракети постраждали 5 людей. Усі перебувають у лікарні

На кадрах можна побачити наслідки вибуху – вибиті вікна та балконні двері, а також сліди крові на підлозі. На місці падіння снаряда на вулиці виникла пожежа.

Ракетний удар по Умані: армія РФ випустила 2 ракети

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про попадання двух російських ракет до Умані. Перше було у житловий будинок, а друге — у складські приміщення.

"Наслідки з'ясовуються, на місці працюють усі служби", — зазначив він.

Прессекретар Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк заявила, що внаслідок влучання ракети постраждали 5 людей. Усі перебувають у лікарні.

В Уманській гімназії №5 розгорнули оперативний штаб допомоги для постраждалих, повідомила місцева міськрада.

Нагадаємо, що СБУ 3 квітня затримала навідницю, яка допомагала ЗС РФ коригувати ракетні удари по лікарнях та гуртожитках Краматорська.

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, російська армія влітку може накопичувати ракети для нових масованих ударів по Україні восени.

Ворожі війська посилили атаки території України авіабомбами, оскільки ракетні удари виявилися неефективними, вважає голова Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.