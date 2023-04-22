"Накопичуватимуть все літо": РФ може готувати масовані удари восени для блекауту в Україні

На думку директора Центра досліджень енергетики Олександра Харченка, ЗС РФ можуть спробувати повторити осінь 2022 року перед початком нового опалювального сезону, бо Україна не встигне повністю відновити енергосистему.

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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю для Obozrevatel заявив, що РФ може накопичувати ракети впродовж всього літа, щоб обстрілювати Україну восени.

За словами Харченка, РФ знищила 45% високовольтних мереж, до 60% обʼєктів теплової генерації України. Щоб це все відновити необхідні мільярди доларів. Тому поки триває війна в Україні, зберігається загроза блекауту. На думку директору Центру досліджень енергетики, окупанти можуть накопичувати ракети для обстрілів упродовж всього літа, щоб потім знову спробувати робити масовані обстріли.

"Моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі самі атаки, як минулого року. Себто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад", — каже Харченко.

Він додав, що Україна буде краще підготовлена, але енергосистему все одно не вдасться повністю відновити до наступного опалювального сезону. Виробництво необхідних деталей займає місяці, тому, на думку Харченка, Україна може отримати 20-40% обладнання від загальної потреби.

Однак нині ситуація дозволяє продавати електроенергію за кордон. Це стало можливо завдяки:

паводкам на річках, зараз гідроенергетика працює "на 110%";

сфокусований ремонт генераційних потужностей;

є "певне відновлення" генераційних потужностей.

Нагадаємо, 22 квітня в ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару РФ на 9 травня тому, що це сакральна дата для росіян.

7 квітня в пресцентрі Сил оборони та охорони Півдня заявили, що альтернативою ракетним ударам по Україні можуть стати крилаті авіабомби.