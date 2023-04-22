"Будут копить все лето": РФ может готовить массированные удары осенью для блекаута в Украине

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ВС РФ могут попытаться повторить осень 2022 года перед началом нового отопительного сезона, потому что Украина не успеет полностью восстановить энергосистему.

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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Obozrevatel заявил, что РФ может накапливать ракеты на протяжении всего лета, чтобы обстреливать Украину осенью.

По словам Харченко, РФ уничтожила 45% высоковольтных сетей до 60% объектов тепловой генерации Украины. Чтобы все это восстановить необходимые миллиарды долларов. Поэтому пока идет война в Украине, сохраняется угроза блекаута. По мнению директора Центра исследований энергетики, оккупанты могут накапливать ракеты для обстрелов на протяжении всего лета, чтобы потом снова попытаться производить массированные обстрелы.

"Моя гипотеза такова: россияне будут накапливать ракеты все лето, а затем попытаются повторить такие же атаки, как в прошлом году. То есть это будет в следующий отопительный сезон, то есть октябрь и ноябрь", — говорит Харченко.

Он добавил, что Украина будет лучше подготовлена, но энергосистему все равно не удастся полностью восстановить до следующего отопительного сезона. Производство необходимых деталей занимает месяцы, поэтому, по мнению Харченко, Украина может получить 20-40% оборудования от общей потребности.

Однако в настоящее время ситуация позволяет продавать электроэнергию за границу. Это стало возможным благодаря:

паводкам на реках, сейчас гидроэнергетика работает "на 110%";

сфокусированный ремонт генерирующих мощностей;

есть "определенное восстановление" генерирующих мощностей.

Напомним, 22 апреля в ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара РФ на 9 мая, потому что это сакральная дата для россиян.

7 апреля в пресс-центре Сил обороны и охраны Юга заявили, что альтернативой ракетным ударам по Украине могут стать крылатые авиабомбы.