"Все в крови, стекла выбило": девушка показала квартиру после удара ВС РФ по Умани (видео)

Жительнице дома, в который попала российская ракета, удалось снять последствия взрыва. На кадрах видны выбитые окна в детской спальне, поврежденная мебель и следы крови на полу.

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Российские захватчики утром 28 апреля попали ракетой по жилому дому в Умани Черкасской области, его жительница показала последствия прилета. Видео появилось в соцсетях.

"Ракета попала в наш дом. Мы все в крови, стекла выбило. Тут спали дети, хорошо, что они все живы. Нет ни окон, ничего, я так испугалась. Никогда не думала, что такое может быть. С**ки я вас ненавижу", — говорит пострадавшая и показывает видео разрушений.

От попадания ракеты пострадали 5 человек. Все находятся в больнице

На кадрах можно увидеть последствия взрыва — выбитые окна и балконные двери, а также следы крови на полу. На месте падения снаряда на улице горел пожар.

Ракетный удар по Умани: армия РФ выпустила 2 ракеты

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о двух попаданиях российских ракет в Умани. Первое было по жилому дому, второе — в складские здания.

"Последствия выясняются, на месте работают все службы", — отметил он.

Пресc-секретарь Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк заявила, что в результате попадания ракеты пострадали 5 человек. Все находятся в больнице.

В Уманской гимназии №5 развернули оперативный штаб помощи для пострадавших, сообщил местный горсовет.

Напомним, что СБУ 3 апреля задержала наводчицу, которая помогала ВС РФ корректировать ракетные удары по больницам и общежитиям Краматорска.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, российская армия летом может накапливать ракеты для новых массированных ударов по Украине осенью.

Вражеские войска усилили атаки территории Украины авиабомбами, так как ракетные удары оказались неэффективными, считает глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.