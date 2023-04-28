"Точно в цель": Минобороны РФ похвасталось обстрелом жилого дома в Умани (фото)

В ГСЧС сообщили уже о 16 погибших, трое из которых — дети. В Минобороны страны-агрессорки не скрывают радости от "точного" попадания своих войск и убийства гражданских.

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Сегодня, 28 апреля, утром в официальном канале Министерства обороны РФ обнародовали пост, в котором похвалили своих военных за точность. Об этом известно из соцсетей вражеского ведомства.

В 8:56 Минобороны РФ опубликовало картинку с ракетой и надписью "точно в цель". Также под постом указан хэштег — "герои Z".

Публикация в соцсетях Министерства обороны РФ от 28 апреля 2023 Фото: скриншот

Этот пост появился несколькими часами позже удара ВС РФ по многоэтажке в Умани. Как сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 14:00 известно уже о 16 погибших, трое из которых — дети.

В результате российской атаки в Умани пострадали 18 человек, девять — госпитализированы. В ГСЧС передали, что удалось спасти уже 17 человек, трое из них — дети.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Удар по жилому дому в Умани: реакция Украины

На радостный пост Минобороны РФ отреагировал в соцсетях руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что вражеское ведомство радуется смертям мирных жителей города.

"Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — написал Ермак.

Также трагедию в Умани прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что сегодняшний удар является иллюстрацией методов "сумасшедшей террористической группировки "РФ"".

"Пять утра, Умань. Умышленный обстрел многоэтажных домов, в которых спокойно спали семьи с детьми. Нет, это не воспоминания о нацистах в XXI веке. Это реальность украинцев, которых убивают россияне", — написал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что спасатели будут работать на месте попадания вражеской ракеты, пока не убедятся, что под завалами никого не осталось. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим.

"Российский террор победим только совместно — оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц", — отметил Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Напомним, жительница дома в Умани показала последствия попадания вражеской ракеты. На кадрах можно увидеть выбитые окна и балконные двери, а также следы крови в квартире.

28 апреля глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что российские захватчики ударом по многоэтажке убили двоих 10-летних детей.