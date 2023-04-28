"За Умань": прикордонники підготували відплату ЗС РФ за удар по багатоповерхівці (відео)

У ДПСУ пообіцяли справедливо відплатити окупантам за удар по житловому будинку в Умані. Прикордонники заявили, що "нищитимуть нечисть" на фронті, та показали особливі снаряди для цього.

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Сьогодні, 28 квітня, зранку ЗС РФ завдали удару по багатоповерховому будинку в Умані. У Державній прикордонній службі України анонсували відплату ворогу за вбивства цивільних. Про це відомо з офіційного вебсайту служби.

"Сьогодні вранці нелюди вчергове вдались до обстрілів регіонів України, завдавши ударів, які призвели до загибелі та поранень цивільного населення. Кара досягне кожного", — заявили у ДПСУ.

Прикордонники показали снаряди з написом "за Умань" та пообіцяли відплатити російським загарбникам за атаки.

"Поки окупанти по-звірячому обстрілюють наші мирні міста і села — наші воїни нищитимуть цю нечисть на полі бою", — підкреслили у ДПСУ.

За інформацією Нацполіції, відомо вже про 19 загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці в Умані. Від атаки ЗС РФ постраждало 18 осіб, дев'ятеро з них — госпіталізовані.

Нагадаємо, 28 квітня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл території України. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані.

Мешканка показала наслідки влучання снаряда в будинок. На відео можна побачити вибиті вікна та сліди крові. Дівчина розповіла, що не очікувала удару і дуже злякалася.

У Міноборони РФ опублікували радісний пост про влучання ракети "точно в ціль". Керівник ОП Андрій Єрмак назвав реакцію росіян на вбивство мирних мешканців Умані неадекватною.