"За Умань": пограничники подготовили возмездие ВС РФ за удар по многоэтажке (видео)

В ГПСУ пообещали справедливо отплатить оккупантам за удар по жилому дому в Умани. Пограничники заявили, что "будут уничтожать нечисть" на фронте, и показали особые снаряды для этого.

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Сегодня, 28 апреля, утром ВС РФ нанесли удар по многоэтажному дому в Умани. В Государственной пограничной службе Украины анонсировали возмездие врагу за убийства гражданских. Об этом известно с официального веб-сайта службы.

"Сегодня утром изверги в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, которые привели к гибели и ранениям гражданского населения. Кара настигнет каждого", — заявили в ГПСУ.

Пограничники показали снаряды с надписью "за Умань" и пообещали отплатить российским захватчикам за атаки.

"Пока оккупанты зверски обстреливают наши мирные города и села — наши воины будут уничтожать эту нечисть на поле боя", — подчеркнули в ГПСУ.

По информации Нацполиции, известно уже о 19 погибших в результате удара по многоэтажке в Умани. От атаки ВС РФ пострадали 18 человек, девять из них — госпитализированы.

Напомним, 28 апреля ВС РФ произвели ракетный обстрел территории Украины. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани.

Жительница показала последствия попадания снаряда в дом. На видео можно увидеть выбитые окна и следы крови. Девушка рассказала, что не ожидала удара и очень испугалась.

В Минобороны РФ опубликовали радостный пост о попадании ракеты "точно в цель". Глава ОП Андрей Ермак назвал реакцию россиян на убийство мирных жителей Умани неадекватной.