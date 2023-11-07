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"Будуть затримання": екснардеп Олег Царьов дав перше інтерв'ю після замаху (відео)

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Олег Царьов дав перше інтерв'ю після замаху

Колаборант розповів, що почувається добре і він уперше вийшов на вулицю після замаху. В інтерв'ю росЗМІ екснардеп відмовився розкривати деталі слідства.

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Підозрюваний у державній зраді колишній депутат Верховної Ради України Олег Царьов вижив після замаху і дав інтерв'ю російському ЗМІ. Відео було опубліковано 7 листопада.

На ньому Царьов сидить із перемотаною рукою, каже, що почувається добре.

Він заявив, що вперше вийшов на вулицю, раніше йому лікарі не дозволяли.

Подробиць інциденту, що стався з ним, колишній нардеп розкривати не став, пославшись на те, що триває слідство. Він лише зазначив, що в розслідуванні замаху допомогли камери і свідчення співробітників. За словами Царьова, допомогу йому надають в одному з відомчих медичних закладів Російської Федерації.

Замах на Царьова: що відомо

У Криму близько опівночі 27 жовтня на території санаторію Кірова, де розташоване житло Царьова, було скоєно напад на екс-нардепа-втікача Олега Царьова.

"На Олега Царьова скоєно напад, його підрізали. Більше поки що нічого не відомо", — повідомив один із російських телеграм-каналів.

Також повідомлялося, що інцидент стався в курортному селищі Парковому, де розташований "санаторій" Царьова. Селище розташоване на південному узбережжі Криму, за 20 км на схід — Ялта, за 30 км на захід — Севастополь, за 50 км на північ — Сімферополь. У російських ЗМІ заявляли, що в нього нібито двічі стріляли.

Пізніше родичі підтвердили напад на Царьова в тимчасово окупованому Криму. "Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я на поточний момент немає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня в РФ заявили, що спіймали "координатора" замаху на Царьова. За словами журналістів, координатором замаху на Царьова є 46-річний житель Ялти, який нібито "за завданням СБУ" організував стеження за колаборантом.