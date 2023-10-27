"Був без свідомості з великою крововтратою": родичі Царьова підтвердили напад (фото)

В особистому Telegram-каналі колишнього нардепа сказано, що силовики в Ялті працюють над тим, щоб знайти винного в замаху. В Кремлі виявилися небагатослівними щодо цього.

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Близькі колишнього народного депутата України Олега Царьова підтвердили замах на нього в тимчасово окупованому Криму та поділилися новими деталями. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал колаборанта 27 жовтня.

Зазначається, що близько опівночі на території санаторію в Ялті, де він проживає, було чути звуки пострілів. Пізніше виявилося, що в нього нібито двічі стріляли.

"Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, із великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я на поточний момент немає", — ідеться в повідомленні.

Більше даних про те, що сталося, не прозвучало.

Родичі Олега Царьова підтвердили замах на нього Фото: Telegram

У Кремлі також висловилися про ймовірний замах на Олега Царьова, про що написали росЗМІ. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков небагатослівний і заявив, що йому фактично нічого не відомо.

"Я не маю такої інформації, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, тому нічого не можу сказати", — йдеться в повідомленні.

Видання Baza зазначає, що Олега Царьова немає в жодній лікарні Ялти. Також про його госпіталізацію нічого не знають у великих медичних центрах Сімферополя.

"До того ж про замах на ексдепутата України не знають і ялтинські поліцейські — вони не виїжджали на виклик. Офіційних підтверджень замаху також поки що немає. За словами джерел "Бази", відсутність інформації може пояснюватися тим, що справою про напад займаються тільки співробітники ФСБ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росЗМІ 27 жовтня повідомили, що на екснардепа України Олега Царьова в Ялті напали з ножем. До його будинку серед ночі почали з'їжджатися машини поліції та "швидкої".