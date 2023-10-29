Узяли під охорону: екс-нардепа Царьова збираються перевозити в Москву, — росЗМІ

За даними російських джерел, Олег Царьов перебуває під посиленою охороною ФСБ.

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Колишній народний депутат України Олег Царьов все ще перебуває в реанімації. Його посилено охороняють представники ФСБ Росії. Про це повідомив журналіст РФ Олександр Чаленко в коментарі російському виданню "РБК".

За даними джерела, зрадника України планують переводити в Москву.

"Якщо дозволить стан, Царьова перевезуть до Москви. Перебуває під посиленою охороною ФСБ", — розповів Чаленко.

Замах на Олега Царьова: що відомо

Про замах на Царьова стало відомо вранці 27 жовтня. РосЗМІ повідомляли, що біля його будинку в окупованій Ялті посеред ночі помітили машину швидкої допомоги з увімкненими "маячками". Спочатку повідомляли про напад із ножем, проте пізніше з'явилася інформація про вогнепальне поранення.

Як з'ясувалося, замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова є спланованою спецоперацією Служби безпеки України. Неназване джерело повідомило, що політик давно був у "списку зрадників", які мають понести відповідальність за злочини проти України. Інформатор зазначив, що екснардеп Царьов — законна мета.

Нагадаємо, що Олег Царьов заявляв, що ЗС РФ свідомо б'ють по цивільних об'єктах, бо не можуть дістати представників влади України.