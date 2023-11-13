Навів ворожу ракету на будівлю ОВА в Харкові: суд виніс вирок російському агенту

Чоловік збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові і передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби.

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У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який працював на окупантів і наводив ворожі ракети на ОВА та інші адмінбудівлі. Про це 13 листопада повідомляє прокуратура Харківської області.

Суд визнав винним 38-річного чоловіка у державній зраді, у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї, у придбанні, носінні зберіганні боєприпасів. Йому призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За даними слідства, чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові і передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них — москвичка, у 2014 році вона перебувала на окупованій Донеччині, де проходила службу у лавах так званої "ДНР" як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації "Спасем Донбасс".

28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації та надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.

Крім цього він публікував в мережі дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ та пропаганду про біолабораторії в м. Мерефа.

У чоловіка провели вдома обшуки і виявили комп’ютерну техніку, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Свою провину засуджений не визнав.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснювали співробітники відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, що в Україні засудили до 15 років тюрми зрадника, який коригував удари російських військових по Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що працівники СБУ викрили на Донеччині ще одного ворожого агента. Жінка слідкувала за переміщенням українських військових і випитувала потрібну інформацію в знайомих.