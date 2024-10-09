"Міна" в метро Києва: правоохоронці затримали 10-річного "жартівника"

На місце події негайно прибули вибухотехніки, обстежили предмет та встановили, що це фільтро-поглинальна коробка до протигаза, яка не становить небезпеки.

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Поліцейські Києва встановили малолітнього, який налякав пасажирів столичного метрополітену. Про це повідомила поліція Києва.

Так, на одній зі станцій столичного метро 10-річний хлопець кинув до вагона фільтро-поглинальну коробку до протигаза. У такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами.

Поліцейські склали адміністративний протокол на матір хлопця за ст. 184 КУпАП — невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких вчинків у майбутньому.

Подія сталася вдень, 9 жовтня, на одній зі станцій столичного метрополітену. В мережі поширили відео, на якому пасажири масово виходять із вагона метро через те, що невідомий вкинув у вагон "міну".

На місце події негайно прибули вибухотехніки, обстежили предмет та встановили, що це фільтро-поглинальна коробка до протигаза, яка не становить небезпеки.

В КМДА повідомляли, що з технічних причин станція метро "Дніпро" була закрита на вхід та вихід для пасажирів, а поїзди прямували повз станцію без зупинки.

Також, правоохоронці встановили "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження.

Нагадаємо, що противник почав мінування шляхів руху в відносно тиловій зоні на Харківщині, привʼязуючи до FPV-дрона міну ТМ-62, який потім перевертають в польоті та залишають на дорозі.