"Мина" в метро в Киеве: правоохранители задержали 10-летнего "шутника"

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и обследовали предмет и установили, что это фильтрующе-поглощающая коробка к противогазу, которая не представляет опасности.

Related video

Полицейские Киева установили малолетнего, который напугал пассажиров столичного метрополитена. Об этом сообщила полиция Киева.

Так, на одной из станций столичного метро 10-летний парень бросил в вагон фильтрующе-поглощающую коробку к противогазу. Таким образом школьник хотел подшутить над пассажирами.

Полицейские составили административный протокол на мать парня по ст. 184 КУоАП — невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а со школьником провели профилактическую беседу по недопущению подобных поступков в будущем., а с "шутником" провели профилактическую беседу.

Происшествие произошло днем, 9 октября, на одной из станций столичного метрополитена. В сети распространили видео, на котором пассажиры массово выходят из вагона метро, из-за того, что неизвестный бросил в вагон "мину".

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и обследовали предмет и установили, что это фильтрующе-поглощающая коробка к противогазу, которая не представляет опасности.

В КГГА сообщали, что по техническим причинам станция метро "Днепр" была закрыта на вход и выход для пассажиров, а поезда следовали мимо станции без остановки.

Также, правоохранители установили "шутника", который забросил предмет в вагон метро. Им оказался несовершеннолетний 2014 года рождения.

Напомним, что противник начал минирование путей движения в относительно тыловой зоне на Харьковщине, привязывая к FPV-дрону мину ТМ-62, которую потом переворачивают в полете и оставляют на дороге.