Не критична інфраструктура: дитячі садочки в Києві не під'єднають до постійного електроживлення

Садочки не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, тому під'єднати їх до ліній постійного живлення не можна, говорять у Київраді. Натомість обіцяють купити альтернативні джерела генерації.

Під'єднати дитячі садочки до ліній постійного електроживлення, щоб забезпечити їх світлом під час відключень, кияни пропонували петицією на сайті Київської міської ради. Проте поки садочків немає в переліку об'єктів критичної інфраструктури, забезпечити їм пріоритетне електроживлення неможливо, відповіли в адміністрації столиці.

Автори петиції №13205 пропонували забезпечити дитячі садочки Києва наявністю електроенергії під час відключень. Вони зазначали, що дитячі садочки споживають дуже мало електроенергії та не мають альтернативних її джерел, тож їх можна було б під'єднати до ліній постійного живлення, як об'єкти критичної інфраструктури.

У міській адміністрації відповіли, що існує сформований перелік критично важливих об'єктів, яким забезпечується пріоритетне електропостачання. Заклади освіти, зокрема й дошкільної, до цього переліку не відносяться, тому й під'єднати садочки до ліній постійного електроживлення неможливо.

Натомість пообіцяли за кошти міського бюджету і за допомогою міжнародних партнерів забезпечити дитячим садочкам альтернативні джерела генерації електроенергії.

Нагадаємо, голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв 18 листопада попередив, що Києву та передмістю загрожують суворі блекаути навіть без обстрілів. Він зазначив, що на графіки відключень впливатиме також погіршення погодних умов.

Також директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко припустив, коли в Україні може покращитись ситуація з електроенергією. За його словами, в Києві налагодити електропостачання зможуть за кілька днів, а Одесі може знадобитися до місяця.