Не критическая инфраструктура: детские сады в Киеве не подключат к постоянному электропитанию

Сады не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, поэтому подключить их к линиям постоянного питания нельзя, говорят в Киевсовете. Вместо этого обещают купить альтернативные источники генерации.

Подключить детские сады к линиям постоянного электропитания, чтобы обеспечить их светом во время отключений, киевляне предлагали петицией на сайте Киевского городского совета. Однако пока садиков нет в перечне объектов критической инфраструктуры, обеспечить им приоритетное электропитание невозможно, ответили в администрации столицы.

Авторы петиции №13205 предлагали обеспечить детские сады Киева электроэнергией во время отключений. Они отмечали, что детские сады потребляют очень мало электроэнергии и не имеют альтернативных ее источников, поэтому их можно было бы подключить к линиям постоянного питания, как объекты критической инфраструктуры.

В городской администрации ответили, что существует сформированный перечень критически важных объектов, которым обеспечивается приоритетное электроснабжение. Учебные заведения, в том числе и дошкольные, к этому перечню не относятся, поэтому и подключить садики к линиям постоянного электропитания невозможно.

Вместо этого пообещали за средства городского бюджета и с помощью международных партнеров обеспечить детским садам альтернативные источники генерации электроэнергии.

Напомним, председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев 18 ноября предупредил, что Киеву и пригороду грозят суровые блэкауты даже без обстрелов. Он отметил, что на графики отключений будет влиять также ухудшение погодных условий.

Также директор центра исследований энергетики Александр Харченко предположил, когда в Украине может улучшиться ситуация с электроэнергией. По его словам, в Киеве наладить электроснабжение смогут за несколько дней, а Одессе может понадобиться до месяца.