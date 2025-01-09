Мужчина с ребенком на руках забил собаку до смерти: какая реакция прокуратуры и людей (фото)

Киевлянина, который избивал пса, арестовали на 60 суток и его, вероятно, ожидает не один год тюрьмы, заявили в столичной прокуратуре. Тем временем люди возмущены, что за преступлением наблюдали дети.

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В Киеве благодаря камерам видеонаблюдения начали расследование случая жестокого обращения с животными. Камера в подъезде записала действия мужчины, который бил собаку и сбросил ее с лестницы. За событиями наблюдал ребенок, которого он держал на руках. О деталях избиения собаки и о возможном наказании рассказали на странице в Facebook Киевской городской прокуратуры.

Сообщение появилось в сети вечером 8 января. В ведомстве сообщили, что узнали о преступлении киевлянина, который убил бездомного пса. Все детали преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчине предъявили подозрение по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса. За жестокое обращение с животным, которое привело к его гибели, могут посадить в тюрьму на 5-8 лет. Подозреваемого арестовали сроком на 60 суток, указала прокуратура.

Избиение собаки — детали следствия

Пресс-служба ведомства рассказала детали преступления. Как установили следователи, киевлянин, отец троих несовершеннолетних детей, привел домой бездомного пса, которого подобрал на улице. В тот же день он начал выталкивать животное из квартиры. Держа ребенка в охапке, он бил животное, сбросил его с лестницы. От полученных травм собака умерла.

Следственные действия продолжаются и есть информация, что киевлянин не впервые издевается над животными, отметили в прокуратуре. Обстоятельства действий фигуранта устанавливают следователи Днепровского управления полиции.

Прокуратура опубликовала скриншоты с видео камеры наблюдения. На одном из них видно мужчину, который держит ребенка и наклонился над собакой, прижавшейся к полу. На другом видим, как собаку взяли за холку и швыряют на лестницу. Последний кадр — фигурант возвращается в квартиру, а животное лежит на лестничной площадке между этажами.

Избиение собаки — мужчина швыряет пса с лестницы Фото: Киевская городская прокуратура Избиение собаки — результаты действий подозреваемого Фото: Киевская городская прокуратура

В заметке прокуратуры также есть фото собаки на месте совершения преступления — на лестничной клетке. Фокус заблюрил пострадавшее животное из этических соображений. На ухе пса заметна клипса, которой обозначают бездомных животных.

Избиение собаки — животное, которое пострадало от действий киевлянина Фото: Киевская городская прокуратура Избиение собаки — клипса на ухе животного Фото: Скриншот

Как отреагировали люди на избиение собаки

Под сообщением о преступлении против живого существа появились десятки отзывов украинцев. Люди советовали никогда не выпускать на волю преступника, который забил собаку. Также отмечали, что действия правильно квалифицировали и фигурант получит справедливое наказание. Другие же писали, что за такое следует наказывать сильнее и советовали оказать психологическую помощь детям, которые жили рядом с таким отцом.

Избиение собаки — комментарии об усилении ответственности Фото: Скриншот Избиение собаки — комментарии о влиянии на детей Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о другом случае избиения собаки в Киеве. Случайные прохожие опубликовали кадры, на которых мужчина бил ногами животное и садился ему на спину. Позже полиция сообщила, что установила личность фигуранта: им оказался киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, установили, что пес был глухой: его забрали у владельца и передали ветеринарам.

Напоминаем, в октябре об издевательствах над собакой рассказали американские СМИ: фигуранта разоблачили также с помощью камер наблюдения.