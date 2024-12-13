Мужчина бил и душил глухую собаку: как отреагировали правоохранители и зоозащитники (видео)

Киевлянин, который мучил глухую собаку, оказался 40-летним бывшим заключенным, которого ранее наказывали за распространение запрещенных веществ, заявили в полиции. Защитники животных ищут нового владельца псу Дрейку.

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На шее собаки, кадры избиения которой появились в сети 11 декабря, заметили красные следы от удушения. Кроме того, ветеринары подозревают переломы ребер и черепно-мозговую травму, а кинологи говорят о травмированной психике пса, которому нужна реабилитация. На видео, опубликованном защитниками животных, видно белого терьера, который спокойно реагирует на людей, не рычит, не бросается кусаться и ест предложенную еду. О деталях задержания владельца собаки, который оказался глухим, написали на портале Национальной полиции.

Полиция Киева обновила информацию о мужчине, который фигурировал на видео с Позняков 11 декабря. Правоохранители сообщили, что установили фигуранта — им оказался 40-летний киевлянин, который ранее сидел в тюрьме за торговлю запрещенными веществами. Собака, которую он мучил, — трехлетний стаффордширский терьер, уточняется в статье. Животное изъяли, передали в специализированный приют. Тем временем продолжаются следственные действия: речь идет о преступлении по ч. 1 ст. 199 — жестокое обращение с животными, наказание — тюрьма на срок до трех лет.

На портале полиции также опубликовали фото подозреваемого с заблюренным лицом. Второе фото — терьер, который сидит в наморднике под стеной в полицейском участке.

Избиение собаки — мужчина, который мучил животное Фото: Полиция Киева Избиение собаки — стаффордширский терьер, которого спасла полиция Фото: Полиция Киева

Избиение собаки — реакция зоозащитников

Между тем на странице Facebook аканта Снежаны Бугрик (Snizhana Buhrik), которая занимается приютом Общественной организации "Защита животных "Плюшка", добавили детали о стаффордширском терьере. Выяснилось, что пес глухой и находится в больнице. При осмотре у него обнаружили гематомы, следы удушения, подозревают переломы ребер и черепно-мозговую травму. Собаку назвали Дрейк и ему ищут нового хозяина, рассказала зоозащитница. Также она отметила, что пес натерпелся под предыдущим владельцем, у него "сломана психика" и он "по-другому воспринимает мир". Поэтому сперва его полечат, скорректируют поведение и тогда отдадут людям, которые разбираются в особенностях породы, написала Снежана.

"Сначала лечение. Далее собака нуждается в коррекции поведения! И дальше уже поиск семьи, которая разбирается в породе, имеет условия для содержания, понимает сложность глухой собаки и сможет с ней работать! Пока не закончено дело, собаку нельзя передавать в семью и Дрейк будет под нашей опекой!" — отметила зоозащитница.

Детали инцидента с собакой

Отметим, 11 декабря Фокус писал об инциденте с избиением собаки, который произошел на улице Драгоманова в Киеве. На видео, которое появилось в соцсетях, неизвестный мужчина душил и бил собаку. В какой-то момент он просто сел на животное, прижав его к земле. При этом вокруг стояли прохожие, которые видели издевательства над животным и показывали, что следует это прекратить. На происшествие отреагировали в полиции — заявили, что открыли уголовное производство и ищут хозяина животного.

В Одессе произошел другой случай с избиением собаки. Местные СМИ рассказали об одессите, который ударил арматурой соседского пса. Чтобы ускорить реакцию полиции, люди вышли на общественный протест и устроили митинг.

Напоминаем, аналогичный случай издевательства над животным произошел в США: полиция сообщила о задержании мужчины, который душил собаку в подъезде.