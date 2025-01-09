Чоловік з дитиною на руках забив собаку до смерті: яка реакція прокуратури та людей (фото)

Киянина, який бив пса, арештували на 60 діб і його, ймовірно, очікує не один рік тюрми, заявили в столичній прокуратурі. Тим часом люди обурені, що за злочином спостерігали діти.

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У Києві завдяки камерам відеоспостереження почали розслідування випадку жорстокого поводження з тваринами. Камера у під'їзді записала дії чоловіка, який бив собаку та скинув його зі сходів. За дійством спостерігала дитина, яку він тримав на руках. Про деталі побиття собаки і про можливе покарання розповіли на сторінці у Facebook Київської міської прокуратури.

Допис з'явився у мережі увечері 8 січня. У відомстві повідомили, що дізнались про злочин киянина, який убив безпритульного пса. Усі деталі злочину зафіксувала камера відеоспостереження. Чоловіку висунули підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу. За жорстоке поводження з твариною, яке призвело до її загибелі, можуть посадити в тюрму на 5-8 років. Підозрюваного арештували терміном на 60 діб, вказала прокуратура.

Побиття собаки — деталі слідства

Пресслужба відомства розповіла деталі злочину. Як встановили слідчі, киянин, батько трьох неповнолітніх дітей, привів додому безпритульного пса, якого підібрав на вулиці. Того ж дня він почав виштовхувати тварину з квартири. Тримаючи дитину в оберемку, він бив тварину, скинув її зі сходів. Від отриманих травм собака помер.

Слідчі дії продовжуються і є інформація, що киянин не вперше знущається з тварин, зауважили в прокуратурі. Обставини дій фігуранта встановлюють слідчі Дніпровського управління поліції.

Прокуратура опублікувала скриншоти з відео камери спостереження. На одному з них видно чоловіка, який тримає дитину і нахилився над собакою, який притулився до підлоги. На іншому бачимо, як собаку взяли за загривок і шпурляють на сходи. Останній кадр — фігурант вертається у квартиру, а тварина лежить на сходовому майданчику між поверхами.

Побиття собаки - чоловік шпурляє пса зі сходів Фото: Київська міська прокуратура Побиття собаки - результати дій підозрюваного Фото: Київська міська прокуратура

У дописі прокуратури також є фото собаки на місці вчинення злочину — на сходовій клітині. Фокус заблюрив постраждалу тварину з етичних міркувань. На вусі пса помітна кліпса, якою позначають безпритульних тварин.

Побиття собаки - тварина, яка постраждала від дій киянина Фото: Київська міська прокуратура Побиття собаки - кліпса на вусі тварини Фото: Скриншот

Як відреагували люди на побиття собаки

Під дописом про злочин проти живої істоти з'явились десятки відгуків українців. Люди радили ніколи не випускати на волю злочинця, який забив собаку. Також зауважували, що дії правильно кваліфікували і фігурант отримає справедливе покарання. Інші ж писали, що за таке слід карати сильніше та радили надати психологічну допомогу дітям, які жили поруч з таким батьком.

Побиття собаки - коментарі про посилення відповідальності Фото: Скриншот Побиття собаки - коментарі про вплив на дітей Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інший випадок побиття собаки в Києві. Випадкові перехожі опублікували кадри, на яких чоловік бив ногами тварину та сідав їй на спину. Пізніше поліція повідомила, що встановила особу фігуранта: ним виявився киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Крім того, встановили, що пес був глухий: його забрали у власника і передали ветеринарам.

Нагадуємо, у жовтні про знущання з собаки розповіли американські ЗМІ: фігуранта викрили також за допомогою камер спостереження.