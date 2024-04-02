Стрибали як на скакалці: троє хлопців заради забави знущалися зі змії (фото)

Один хлопець стрибав через тварину, поки двоє інших тримали рептилію за голову і хвіст. Чоловіки вважали свої дії кумедними, проте багато людей вважали інакше.

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Групу хлопців засудили за те, що вони використовували гігантську змію як скакалку. Про це пише Daily Star.

На кадрах видно, як хлопці регочуть на весь голос, а один із них перестрибує через бідну тварину, яку розгойдували взад-вперед. Двоє інших чоловіків тримали рептилію за голову і хвіст відповідно.

Стрибки припинилися після того, як хлопець спіткнувся об змію і впав на землю, все ще вважаючи це кумедним. У цей час змія раптово розкриває широко пащу, ймовірно, намагаючись вкусити чоловіка, який тримав її за шию.

Глядачі соціальних мереж були обурені поведінкою чоловіків Фото: Jam Press Багато хто називав хлопців хуліганами Фото: Jam Press

Користувачі соціальних мереж були обурені поведінкою чоловіків, багато хто назвав хлопців хуліганами.

"Але що з ними буде? Це жорстоке поводження з тваринами", "І ми дивуємося, чому чоловіки живуть коротше", "Які ідіоти, не можна так чинити з тваринами", "Єдиний прийнятний кінець цього відео — щоб удав проковтнув їх усіх", — писали вони.

Ця новина з'явилася після того, як зникла на рік домашня змія повернулася до господині. Тварину скинув птах на дах сусідського гаража. Рептилія пережила не тільки напад птахів, а й холодну зимову температуру на вулиці.

На початку цього місяця в Королівське товариство захисту тварин (RSPCA) Великої Британії надійшов дзвінок про кукурудзяну змію, яку помітили на даху гаража у дворі одного з жителів англійського міста Спеннімур.

Інспектор Джон Лоусон розповів, що завдовжки 3 фути (92 см) підібрала ворона, але потім кинула, після того, як зрозуміла, що не зможе поласувати своєю здобиччю. Фахівець додав, що був вражений тим, що тварина змогла пережити не тільки напад ворон, а й холодну зимову температуру на вулиці.

Раніше Фокус повідомляв, що алігатора, переселеного з колишнього заводу Coca-Cola, посадили на дієту. Ветеринари вирішили, що рептилії вагою понад 181 кг важко пересуватися. Люди підгодовували тварину м'ясом і окостами.

Також стало відомо, що рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію. Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування. Фахівці зробили все, щоб допомогти незвичайній рептилії.