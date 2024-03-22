Стан погіршувався: рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію (фото)

Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування. Фахівці зробили все, щоб допомогти незвичайній рептилії.

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У США двоголова змія, яка відвідала природний центр Паудер-Веллі при Департаменті охорони природи штату Міссурі, залишиться тут надовго, щоб відновитися після унікальної операції. Про це пише UPI.

Двоголова західна щуряча змія на прізвисько Тигрова Лілія мала покинути природний центр цього тижня, але рептилія змушена залишитися під наглядом на триваліший термін, щоб пройти курс лікування у зв'язку зі станом здоров'я, виявленим співробітниками, які помітили, що змія чхає кров'ю після годування.

"Це одразу ж викликало тривогу в наших фахівців, і ми швидко записали її на прийом до ветеринара із зоопарку Сент-Луїса", — каже натураліст MDC Лорен Бейкер.

Ветеринари виявили, що яєчники Тигрової Лілії перебувають у передовуляторному стазі.

"У нормальних умовах у них ростуть фолікули, потім відбувається їхня овуляція, і вони перетворюються на яйцеклітини, які згодом будуть відкладені. У випадку з Тигровою Лілі репродуктивний цикл розпочався, але фолікули не овулювали, а продовжували рости й залишатися нерухомими. Згодом це призвело до запалення і ризику інфекції", — сказав ветеринар Майкл Воршоу.

Змія погано почувалася після годування Фото: Missouri Department of Conservation

Двоголова змія успішно перенесла операцію з видалення яєчників і зараз відновлюється в природному центрі. За словами офіційних осіб, вона залишиться там на час відновлення, яке, як очікується, займе близько місяця.

Видання зазначає, що Тигрову лілію знайшла сім'я з округу Стоун, штат Міссурі, у 2017 році. Ветеринари сказали, що змія насправді є зрощеними однояйцевими близнюками, які не змогли правильно розділитися перед вилупленням.

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