Прыгали как на скакалке: трое парней ради забавы издевались над змеей (фото)

Один парень прыгал через животное, пока двое других держали рептилию за голову и хвост. Мужчины находили свои действия забавными, однако многие люди посчитали иначе.

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Группу парней осудили за то, что они использовали гигантскую змею в качестве скакалки. Об этом пишет Daily Star.

На кадрах видно, как ребята хохочут во весь голос, а один из них перепрыгивает через бедное животное, которое раскачивали взад-вперед. Двое других мужчин держали рептилию за голову и хвост соответственно.

Прыжки прекратились после того, как парень споткнулся о змею и упал на землю, все еще находя это забавным. В это время змея внезапно раскрывает широко пасть, вероятно, пытаясь укусить мужчину, который держал ее за шею.

Зрители социальных сетей были возмущены поведением мужчин Фото: Jam Press Многие называли парней хулиганами Фото: Jam Press

Пользователи социальных сетей были возмущены поведением мужчин, многие назвали парней хулиганами.

"Но что с ними будет? Это жестокое обращение с животными", "И мы удивляемся, почему мужчины живут короче", "Какие идиоты, нельзя так поступать с животными", "Единственный приемлемый конец этого видео — чтобы удав проглотил их всех", — писали они.

Эта новость появилась после того, как пропавшая на год домашняя змея вернулась к хозяйке. Животное сбросила птица на крышу соседского гаража. Рептилия пережила не только нападение птиц, но и холодную зимнюю температуру на улице.

В начале этого месяца в Королевское общество защиты животных (RSPCA) Великобритании поступил звонок о кукурузной змее, которая была замечена на крыше гаража во дворе одного из жителей английского города Спеннимур.

Инспектор Джон Лоусон рассказал, что длиной в 3 фута (92 см) подобрала ворона, но потом бросила, после того, как поняла, что не сможет полакомиться своей добычей. Специалист добавил, что был потрясен тем, что животное смогло пережить не только нападение ворон, но и холодную зимнюю температуру на улице.

Ранее Фокус сообщал, что аллигатора, переселенного с бывшего завода Coca-Cola, посадили на диету. Ветеринары решили, что рептилии весом более 181 кг тяжело передвигаться. Люди подкармливали животное мясом и окороками.

Также стало известно, что редкая двухголовая змея перенесла уникальную операцию. Животное по кличке Тигровая Лилия плохо себя чувствовало после кормления. Специалисты сделали все, чтобы помочь необычной рептилии.