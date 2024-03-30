Аллигатора, переселенного с бывшего завода Coca-Cola, посадили на диету (видео)

Ветеринары решили, что рептилии весом более 181 кг тяжело передвигаться. Люди подкармливали животное мясом и окороками.

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В США аллигатора, которого обнаружили за бывшим заводом Coca-Cola во Флориде, посадили на диету. Ветеринары хотят, чтобы рептилия сбросила лишний вес. Об этом пишет UPI.

9-футовое (2,7 метра) жиотвное было переселен с территории бывшего завода Coca-Cola в Темпл-Террас после того, как соседи выразили обеспокоенность по поводу поврежденного забора вокруг отстойника.

Аллигатора доставили в заповедник Croc Encounters, где ветеринары решили посадить рептилию весом более 400 фунтов (более 181 кг) на диету для похудения.

"Это немного тяжеловато для такого животного", — сказал директор Croc Encounters Джон Паннер.

Соседи, живущие неподалеку от завода, рассказали, что некоторые местные жители подкармливали аллигатора, которого они прозвали "Coca-Colа". Люди из близлежащих домов кормили аллигатора мясом и окороками.

По словам Паннера, новая диета аллигатора будет более подходящей для его вида.

"Все наши аллигаторы получают смешанный гранулированный корм. Мы также кормим его рыбой, курицей, делаем это на регулярной основе, и, надеюсь, он немного похудеет", — сказал он.

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