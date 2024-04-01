Пропавшая на год домашняя змея вернулась к хозяйке после того, как ее сбросила птица во двор

Рептилия пережила не только нападение птиц, но и холодную зимнюю температуру на улице.

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В начале этого месяца в Королевское общество защиты животных (RSPCA) Великобритании поступил звонок о кукурузной змее, которая была замечена на крыше гаража во дворе одного из жителей английского города Спеннимур. Об этом пишет BBC News.

Инспектор RSPCA Джон Лоусон рассказал изданию, что змею длиной в 3 фута (92 см) подобрала ворона, но потом бросила, после того, как поняла, что не сможет полакомиться своей добычей.

Как выяснилось, самка рептилии по кличке Агнус была пропавшим питомцем соседки жителя города Спеннимур. Ее не видели в течение года после того, как ей удалось сбежать из дома.

"После того как я спас змею, ко мне подошла жительница соседнего дома и была в полном восторге, ведь это был ее пропавший год назад питон по кличке Агнус", — рассказал Лоусон.

Специалист добавил, что был потрясен тем, что животное смогло пережить не только нападение ворон, но и холодную зимнюю температуру на улице.

Змея упала на крышу соседнего дома Фото: RSPCA

По данным Национального зоопарка Смитсоновского института биологии и охраны природы, змеи являются экотермическими, то есть они не могут вырабатывать собственное тепло, поэтому для поддержания температуры тела они полагаются на окружающую среду.

После пережитых испытаний Агнус была осмотрена ветеринаром и получила лечение от респираторной инфекции, вызванной длительным пребыванием на холоде.

"Это действительно удивительно, что она так долго выживала без тепла — и к тому же выжила после того, как ворона решила попытаться улететь с ней", — рассказал Лоусон.

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