"Все уже прокляли меня?": Тарас Цимбалюк ответил на хейт из-за российской музыки

Звезда украинских сериалов развлекался под песни российских исполнителей. Актер признал свою ошибку, посоветовав публичным людям быть более бдительными.

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Украинский актер Тарас Цимбалюк прокомментировал скандал с отдыхом под российскую музыку. Свое обращение звезда сериала "Спіймати Кайдаша" опубликовал в Instagram.

После развлечений актера с его девушкой Светланой Готочкиной, блогером Анной Алхим и их друзьями под российскую музыку в сети разгорелся скандал. Тарас Цимбалюк некоторое время хранил молчание, однако признал свою ошибку.

"То, что публичный человек появляется в соцпространстве, а на фоне включают вражескую музыку — это про*б. ЭТО МОЙ ГРУБЫЙ ПРО*Б! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства. Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про*б есть про*б! И он только мой", — признался Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк

Актер добавил, что одна ошибка может перечеркнуть годы помощи стране, а публичным людям всегда надо быть внимательнее к своему поведению.

"Но, собственно, не надо мне забывать, что кроме волонтерства и производства украинских фильмов и сериалов, я — публичный человек, который всегда под лупой! И здесь стоит сделать выводы не только мне. На своем примере хочу попросить украинцев с аудиторией быть бдительными! Осознайте, за вами идут люди", — отметил Цимбалюк.

"Был не прав!" — добавил актер.

Напомним, Анна Алхим объяснила свою принципиальную позицию относительно русского языка.

Также Фокус писал о скандале с женой украинского футболиста, которая заявила, что не собирается переходить на украинский язык.