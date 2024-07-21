"Я таким бредом не занимаюсь": жена футболиста Третьякова угодила в языковой скандал

По словам Лизы Третьяковой, "весь ее город говорит на русском". При этом женщина обвинила украинцев, говорящих на государственном языке в публичном пространстве, в лицемерии.

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Жена бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова ответила, почему не переходит на украинский язык. Лиза Третьякова пообщалась с подписчиками в Instagram.

Жена спортсмена заявила, что делать это точно не собирается.

"Конечно, что нет. У меня весь город говорит по-русски, официанты в заведениях тоже. Это же только в инсте вы лицемерны, я таким бредом не занимаюсь", — отметила она.

На фото Третьякова сидела за рулем BMW и показала солнцезащитные очки от Gucci.

Лиза Третьякова заявила, что не будет переходить на украинский язык Фото: скріншот

Сейчас страница жены футболиста, который уже играет за "Колос", закрыта. На аккаунт подписаны более 190 тысяч человек.

В био профиля Лиза поставила украинский флаг.

Лиза Третьякова Фото: скріншот

Максим Третьяков и его избранница воспитывают двоих детей — Сабрину и Даниэля.

В ноябре 2023 года они отметили 8-ю годовщину отношений

"8 лет любви, тепла, заботы, уюта и настоящего женского счастья. Столько ярких моментов, событий произошло за эти годы, такое ощущение, будто мы уже прожили всю жизнь вместе. Более чем уверена, что состаримся такими же влюбленными", — обратилась к мужу Лиза.

Напомним, Андрей Шевченко показал архивные фото с женой.

Также Фокус писал о критике Натальи Могилевской из-за ее разговоров с дочерью на русском.