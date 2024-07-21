"Я таким брєдом не займаюсь": дружина футболіста Третьякова потрапила в мовний скандал

За словами Лізи Третьякової, "все її місто говорить російською". При цьому жінка звинуватила українців, які говорять державною мовою в публічному просторі, в лицемірстві.

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Дружина колишнього футболіста молодіжної збірної України Максима Третьякова відповіла, чому не переходить на українську мову. Ліза Третьякова поспілкувалася з підписниками в Instagram.

Дружина спортсмена заявила, що робити це точно не збирається.

"Звичайно, що ні. В мене все місто говорить російською, офіціанти в закладах теж. Це ж тільки в інст ви лицемірні, я таким брєдом не займаюсь", — зазначила вона.

На фото Третьякова сиділа за кермом BMW і показала сонцезахисні окуляри від Gucci.

Ліза Третьякова заявила, що не буде переходити на українську мову Фото: Скріншот

Наразі сторінка дружини футболіста, який вже грає за "Колос", закрита. На акаунт підписані понад 190 тисяч людей.

У біо профілю Ліза поставила український прапор.

Ліза Третьякова Фото: Скріншот

Максим Третьяков та його обраниця виховують двох дітей – Сабріну та Даніеля.

У листопаді 2023 року вони відзначили 8-му річницю стосунків

"8 років кохання, тепла, турботи, затишку та справжнього жіночого щастя. Стільки яскравих моментів, подій сталося за ці роки, таке відчуття, ніби ми вже прожили все життя разом. Більш ніж впевнена, що постарімо такими ж закоханими", — звернулася до чоловіка Ліза.

Нагадаємо, Андрій Шевченко показав архівні фото з дружиною.

Також Фокус писав про критику Наталії Могилевської через її розмови з донькою російською.