"Чмирити і бити по морді": письменник Капранов різко засудив любителів російського контенту (відео)

Ведучий історичного YouTube-каналу "Імені Т.Г. Шевченка", письменник, видавець і блогер Віталій Капранов заявив, що українців, які після повномасштабного вторгнення РФ продовжують споживати російський контент, потрібно зневажати та брати на кпини.

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Про це він сказав в інтерв'ю виданню LIGA.net, опублікованому 7 травня.

Віталій Капранов засудив споживання українцями російського контенту. На відео з 47:33.

Ведуча зазначила, що попри повномасштабну війну лишаються українці, які все ще тяжіють до російської культури, і запитала письменника, як, на його думку, можна до них "достукатися".

"Те, що ви сказали — це для мене "новини з Марсу". Що робити з людьми, які слухають російський контент? Чмирити на всіх рівнях. Не боятися. Чмирити, зневажати, насміхатися, брати на кпини, бити по морді. Тільки таким чином їм можна щось пояснити. Якщо людина не розуміє, що сьогодні не можна мати справи з окупантами ніякої ніде, значить у неї немає розуму. Так повинна відбуватися робота з подібними персонажами", — відповів Віталій Капранов.

Він додав, що культура не може бути "поза політикою", і він міг би зрозуміти претензії до таких його слів 5 років тому, але не тепер, коли РФ веде проти України масштабну війну.

"Коли по вас прилітають ракети за вашу оцю "культуру поза політикою", ким потрібно бути, щоб цього не розуміти? Д***лом", — сказав Капранов.

У квітні в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк український актор Богдан Бенюк заявив, що для того, щоб змусити дітей забути російську мову, їх потрібно "бити прутом". Також він запропонував звільняти з роботи тих, хто не хоче перейти у спілкуванні на українську.

Київський салон краси 27 квітня повідомляв про звільнення майстрині, яка відмовлялася розмовляти українською з клієнтами та казала, що для неї це буде "зрадою", бо українська нація їй "чужа".