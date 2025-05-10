Штрафи та санкції за російську музику: мовний омбудсмен придумав нові покарання (відео)
Проти тих, хто слухає музику російською мовою, потрібно застосовувати дієві санкції. Порушникам мовного законодавства "має бути боляче", вважає уповноважений із захисту державної мови.
Про це сказав в ефірі телеканалу "КИЇВ24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Поліція, на його переконання, має проводити не лише інформаційно-роз'яснювальну роботу з тими, хто слухає музику російською мовою. Проти таких людей потрібно застосовувати дієві санкції.
"Має бути боляче тим, хто принципово продовжує порушувати національне законодавство. Для цього має бути політична воля і необхідні інструменти", — повідомив чиновник.
Також мовний омбудсмен зазначив, що в Україні має запрацювати конкретний орган у цій сфері. Необхідно чітко визначити розмір штрафів за прослуховування контенту російською мовою.
Як в Україні карають за російську мову?
Зазначимо, що в Україні за факт прослуховування музики російською мовою в приватному порядку відповідальність не передбачена. Покарання запроваджуються за її публічне відтворення в кафе, магазинах або інших закладах у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень.
Відповідальність при цьому несе заклад, а не слухач. Ще в серпні 2023 року у Верховній Раді з'явився законопроєкт № 9547, що підвищує розмір штрафів до 8 500 гривень за перше порушення, і до 25 500 гривень — за повторне. Депутати досі не розглядали його в сесійній залі.
Нагадаємо, український актор Богдан Бенюк давав поради, як змусити дітей говорити українською мовою. Він пропонує використовувати фізичний вплив.
Письменник і блогер Віталій Капранов також радикально висловлювався щодо використання російської мови. Таких людей потрібно "чмирити, зневажати і бити по морді".