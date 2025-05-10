Штрафи та санкції за російську музику: мовний омбудсмен придумав нові покарання (відео)

Проти тих, хто слухає музику російською мовою, потрібно застосовувати дієві санкції. Порушникам мовного законодавства "має бути боляче", вважає уповноважений із захисту державної мови.

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Про це сказав в ефірі телеканалу "КИЇВ24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Поліція, на його переконання, має проводити не лише інформаційно-роз'яснювальну роботу з тими, хто слухає музику російською мовою. Проти таких людей потрібно застосовувати дієві санкції.

"Має бути боляче тим, хто принципово продовжує порушувати національне законодавство. Для цього має бути політична воля і необхідні інструменти", — повідомив чиновник.

Також мовний омбудсмен зазначив, що в Україні має запрацювати конкретний орган у цій сфері. Необхідно чітко визначити розмір штрафів за прослуховування контенту російською мовою.

Як в Україні карають за російську мову?

Зазначимо, що в Україні за факт прослуховування музики російською мовою в приватному порядку відповідальність не передбачена. Покарання запроваджуються за її публічне відтворення в кафе, магазинах або інших закладах у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень.

Відповідальність при цьому несе заклад, а не слухач. Ще в серпні 2023 року у Верховній Раді з'явився законопроєкт № 9547, що підвищує розмір штрафів до 8 500 гривень за перше порушення, і до 25 500 гривень — за повторне. Депутати досі не розглядали його в сесійній залі.

Нагадаємо, український актор Богдан Бенюк давав поради, як змусити дітей говорити українською мовою. Він пропонує використовувати фізичний вплив.

Письменник і блогер Віталій Капранов також радикально висловлювався щодо використання російської мови. Таких людей потрібно "чмирити, зневажати і бити по морді".