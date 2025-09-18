"Це їхній заробіток": жінка розповіла, як продавці обманюють покупців на ринку

Тіктокерка поділилась неприємною ситуацією про те, як її обманули на ринку в Одесі. Під час покупки фруктів вона стикнулась з недовагою. Водночас люди в коментарях розповіли свої невдалі історїї з продавцями.

Related video

Українська блогерка Іванна Холоденко розказала про неприємний досвід покупок на відомому одеському ринку "Привоз". Про це вона опублікувала відео у TikTok.

За її словами, вона придбала ящик слив, і продавці запевняли, що він важить 10 кілограмів. Однак удома з’ясувалося, що реальна вага становила лише 7,3 кг.

"Я купувала не у відрі, а в ящику. Це не було помітно, адже я не щодня беру таку кількість слив", — розповіла блогерка.

Реакції людей

У коментарях люди поділились своїм досвідом покупок на цьому ринку:

"На "Привозі" завжди шалено дурять і на цінах, і на вазі! А потім хваляться своїм "привозом"! Стидоба, а не ринок";

"Я пару років тому купила 1 кг редиски, переважила на контрольних, а там 700 грам. Повернулась до неї, кажу, щоб докинула, зробила нормальну вагу, а вона сказала, що не може. Забрала редиску, повернула гроші… Це їхній заробіток на недовазі";

"Як мені колись на "Привозі" сказали, коли купувала банани: "хочеш точну вагу, плати більше";

"На "Привозі" треба мати своїх продавців і буде точна вага. Якщо орієнтуватися на дешевше, то буде так;

"Це ж піклування про покупця. Щоб легше було нести".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Експерти розкрили причини, як і чому покупців смартфонів обманюють виробники.

Касир супермаркету розповів, як обманюють покупців.

Крім того, вчені заявили про маніпуляції в алкогольній індустрії.